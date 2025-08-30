Azerbaycan ve ABD’den Stratejik Ortaklık İçin Yeni Adım

İki ülke, Stratejik Ortaklık Şartı'nı hazırlamak üzere Stratejik Çalışma Grubu kurulması konusunda mutabakata vardı.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Washington'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Şartı"nın hazırlanması için altı ay içinde faaliyete geçecek Stratejik Çalışma Grubu kurulacak.

ÜÇ TEMEL ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Mutabakata göre, Stratejik Çalışma Grubu enerji, ticaret ve transit dahil olmak üzere bölgesel bağlantılar; yapay zeka ve dijital altyapıyı kapsayan ekonomik yatırımlar; savunma ürünleri satışı ve terörle mücadele dâhil güvenlik konularına odaklanacak.

ÖNE ÇIKAN İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Tarafların işbirliği yapmayı hedeflediği başlıca alanlar şöyle sıralandı:

• Enerji yatırımları ve bölgesel altyapının geliştirilmesi,

• Savunma ve terörle mücadelede daha güçlü ortaklık kurulması,

• Bölgesel ticaretin ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi,

• Yapay zeka ve dijital altyapı projelerinde ortak çalışmalar.

MUTABAKATIN SÜRESİ VE ŞARTLARI

Zapt, 8 Ağustos 2025'te Washington'da imzalandı ve imza tarihinden itibaren bir yıl yürürlükte kalacak. Taraflar karşılıklı anlaşmayla bu süreyi uzatabilecek. Katılımcılardan biri istediği zaman, 60 gün önceden diplomatik yollarla bildirim yaparak anlaşmadan çekilebilecek.

Mutabakat, uluslararası hukuk açısından bağlayıcı bir nitelik taşımıyor ve mali yükümlülük içermiyor. Taraflar, kendi harcamalarını kendileri karşılayacak ve mevcut anlaşmalar bu mutabakattan etkilenmeyecek.