Azerbaycan: Yasa dışı Ermeni güçler çıkarılsın

AZERBAYCAN
Savunma Bakanlığı, Rusya
'nın, Azerbaycan'ın üçlü bildiriyi ihlal ettiği ve Karabağ
'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girdiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "Azerbaycan, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye sadıktır ve hiçbir maddesini ihlal etmemiştir. Maalesef, bu bildirinin 4. paragrafı uyarınca, Ermenistan
ordusunun kalıntılarının ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan topraklarından tamamen geri çekilmesi henüz gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla bildirinin hükümlerini ihlal eden Azerbaycan değil, Ermenistan'dır" denildi. Ermenistan ordusunun kalıntılarının ve yasa dışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş topraklarından tamamen çıkartılmasını istendi.