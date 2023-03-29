Azerbaycan’da suikast girişimi! Milletvekili evinin önünde vuruldu

Açıklamada, saldırganların 7-8 defa ateş açtığı ve silahtan çıkan 2 merminin Mustafa'ya isabet ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da kurşunların, milletvekilinin sağ omzu ve sağ bacağının üst kısmına isabet ettiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın omzundaki yaranın ciddi olduğu ve 2 defa ameliyata alındığı bildirilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.