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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:44

Azerbaycan’da suikast girişimi! Milletvekili evinin önünde vuruldu

Azerbaycan'da Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa’ya suikast girişimi gerçekleşti. Fazıl Mustafa, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

DHA
Azerbaycan’da suikast girişimi! Milletvekili evinin önünde vuruldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, yerel saatle 21.51 civarında milletvekili Fazıl Mustafa'ya, Bakü'nün Sabunçu ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla saldırı düzenlendiği ve Mustafa'nın saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırganların 7-8 defa ateş açtığı ve silahtan çıkan 2 merminin Mustafa'ya isabet ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da kurşunların, milletvekilinin sağ omzu ve sağ bacağının üst kısmına isabet ettiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın omzundaki yaranın ciddi olduğu ve 2 defa ameliyata alındığı bildirilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

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Azerbaycan’da suikast girişimi! Milletvekili evinin önünde vuruldu
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