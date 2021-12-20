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Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:21

Azerbaycan'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

AA
Azerbaycan’daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan'da çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeninin pilotaj hatası olduğu açıklandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

İNİŞE GEÇERKEN KAZA YAPMIŞTI

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

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Azerbaycan'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu
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