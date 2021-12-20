Azerbaycan’daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
İNİŞE GEÇERKEN KAZA YAPMIŞTI
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.
Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.