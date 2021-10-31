Azerbaycan’dan ABD’ye Sasunyan tepkisi!

Abdullayeva, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sasunyan'ın, ASALA terör örgütü üyesi olduğunu hatırlatan Abdullayeva, "Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınıyoruz. Bir teröristin serbest bırakılması tehlikelidir aynı zamanda terörizmi teşvik etmeye de hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan basınındaki haberlere göre Sasunyan'ın o ülkede olduğunu belirterek teröristin herhangi bir şekilde kahramanlaştırma girişimlerinin engellenmesi gerektiğini kaydetti.