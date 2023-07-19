Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum
Giriş Tarihi: 19.7.2023 23:07

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AA
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Başkan Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, "Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA