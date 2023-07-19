BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Başkan Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, "Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.