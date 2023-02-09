BAE, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için 22 yardım uçağı gönderdi

BAE haber ajansı WAM'da, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımlarla ilgili bilgilere yer verildi.

Habere göre, Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.

Suriye'ye gıda malzemelerinin yanı sıra 515 çadır taşıyan 7 uçak, Türkiye'ye ise arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçak gönderildi.

Habere göre, sahra hastanesinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ile poliklinikler, laboratuvar, eczane, röntgen ve tomografi hizmetlerinin yanı sıra 50 yatak kapasiteli servisler bulunuyor.

BAE Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'ta, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için "Yiğit Süvari 2" operasyonunu başlatmıştı.