BAE’de 35 milyon dolarlık büyük vurgun! Arap prensi böyle soydular…

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bir soygun, dünyanın gündemine oturdu. Forbes'un haberine göre, tam 35 milyon doların çalındığı soygunda hırsızlar, ilginç bir yöntem kullandı.

YAPAY ZEKAYLA SESLERİ TAKLİT ETTİLER

2020 yılının başlarında gerçekleşen soygunda, ülkenin en büyük bankalarından olan Centennial Bank hedef alındı. Buna göre, Centennial Bank'ın müdürünü arayan hırsızlar, yapay zeka yardımıyla bankanın müşterisi olan şirket yöneticilerinin seslerini taklit etti.