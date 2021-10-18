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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:13 Son Güncelleme: 18.10.2021 13:40

BAE’de 35 milyon dolarlık büyük vurgun! Arap prensi böyle soydular…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
BAE’de 35 milyon dolarlık büyük vurgun! Arap prensi böyle soydular…

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, akıllara durgunluk veren bir soygun olayı yaşandı. Ülkenin en büyük bankalarından olan Centennial Bank, yapay zeka ile soyuldu. Bankanın fonlarından 35 milyon dolar kaybolurken, kullanılan yöntem pes dedirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bir soygun, dünyanın gündemine oturdu. Forbes'un haberine göre, tam 35 milyon doların çalındığı soygunda hırsızlar, ilginç bir yöntem kullandı.

YAPAY ZEKAYLA SESLERİ TAKLİT ETTİLER

2020 yılının başlarında gerçekleşen soygunda, ülkenin en büyük bankalarından olan Centennial Bank hedef alındı. Buna göre, Centennial Bank'ın müdürünü arayan hırsızlar, yapay zeka yardımıyla bankanın müşterisi olan şirket yöneticilerinin seslerini taklit etti.

Şirket yöneticilerinin sesini tanıyan banka müdürü, bu aramalarda talep edilen 35 milyon dolarlık transferlere izin verdi.

Yapılan kontrollerde tüm prosedürlerin normal gözükmesinin ardından banka müdürü, yapay zekayla konuştuğunu bilmeden işlemleri onayladı.

İddiaya göre aralarında Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum'un da bulunduğu 17 kişinin hesaplarına ses taklidi yöntemiyle ulaşan hırsızlar, büyük bir vurgun gerçekleştirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından BAE'li yetkililer, Centennial Bank'ın ABD merkezli hesaplarına gittiği belirlenen bazı fonlar için ABD polisinden yardım istedi.

Olay, yapa zeka kullanılarak ses taklit edilen ve bu yolla yapılan en büyük soygun olarak tarihe geçti.

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BAE’de 35 milyon dolarlık büyük vurgun! Arap prensi böyle soydular…
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