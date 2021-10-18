BAE’de 35 milyon dolarlık büyük vurgun! Arap prensi böyle soydular…

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bir soygun, dünyanın gündemine oturdu. Forbes'un haberine göre, tam 35 milyon doların çalındığı soygunda hırsızlar, ilginç bir yöntem kullandı.
YAPAY ZEKAYLA SESLERİ TAKLİT ETTİLER
2020 yılının başlarında gerçekleşen soygunda, ülkenin en büyük bankalarından olan Centennial Bank hedef alındı. Buna göre, Centennial Bank'ın müdürünü arayan hırsızlar, yapay zeka yardımıyla bankanın müşterisi olan şirket yöneticilerinin seslerini taklit etti.
Şirket yöneticilerinin sesini tanıyan banka müdürü, bu aramalarda talep edilen 35 milyon dolarlık transferlere izin verdi.
Yapılan kontrollerde tüm prosedürlerin normal gözükmesinin ardından banka müdürü, yapay zekayla konuştuğunu bilmeden işlemleri onayladı.
İddiaya göre aralarında Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum'un da bulunduğu 17 kişinin hesaplarına ses taklidi yöntemiyle ulaşan hırsızlar, büyük bir vurgun gerçekleştirdi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından BAE'li yetkililer, Centennial Bank'ın ABD merkezli hesaplarına gittiği belirlenen bazı fonlar için ABD polisinden yardım istedi.