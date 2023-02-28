BAE’de konserve kutularında 4,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) konserve kutularına gizlenmiş 4,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Direktörü Tahir Garib ez-Zahiri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin çevre ülkelere gönderilmek üzere BAE'ye getirileceği istihbaratı üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

Zahiri, takip edilen zanlının, ithalat süsü verdiği çok sayıda yeşil fasulye konservesini bir limandan çıkararak depoya götürdüğünü belirtti. Polislerin depoya baskın yaptığını aktaran Zahiri, operasyon kapsamında 4,5 milyon uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti. Zahiri, yakalanan zanlının kaçakçılık planının güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildiğini kaydetti. BAE'de şubat ayı başlarında da yaklaşık 620 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.