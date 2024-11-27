BAE’de öldürülen hahamın katillerini MİT yakaladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iki gün önce öldürülen İsrail ve Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan'ın katilleri, MİT ve Emniyet'in düzenlediği çok gizli bir operasyonla Türkiye'de yakalandı. İsrail, Tzvi Kogan'ın, 2020'den bu yana koşer market işlettiği Dubai'de öldürüldüğünü açıklamıştı. Katil zanlısı 3 Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi üzerine, BAE hükümeti Türkiye'den yardım istedi. Şüphe oluşturmaması için çalışmalarını gizlilikle yürüten MİT, önce zanlıların hangi uçakta olduklarını tespit etti.Zanlıların İstanbul'a inmesinin ardından Emniyet güçleri de devreye girdi. Herhangi bir kargaşa yaşanmaması için havalimanından çıkmaları beklenenen zanlıların bindiği taksi, MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi. Taksi bir süre sonra trafik kontrolü gerekçesiyle durduruldu. Polis tarafından yapılan kimlik kontrolünde, haklarında BAE'nin arama kaydı bulunan 3 zanlı da yakalandı. Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33), suçu işledikleri BAE'ye iade edildi.