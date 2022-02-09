BAE’nin başkenti Abu Dabi’de korkutan patlama

Devlet haber ajansı WAM, Twitter üzerinden başkent Hamdan Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında gerçekleşen yangını bildirdi.

Abu Dabi Sivil Savunma Otoritesi ekipleri, yangında kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Ekiplerin yangını söndürmeyi başardığının açıklandığı olayda, apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hasarı en aza indirmek için soğutma işlemleri yapılıyor.

BAE'li yetkililer, ilgili tüm ekiplerin durumla ilgilendiğini söyleyerek halkı BAE'nin resmi makamlarından gelen haberleri takip etmeye ve söylentileri, yanlış bilgileri yaymaktan kaçınmaya çağırdı.

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FUTBOL TAKIMININ KALDIĞI OTELE ÇOK YAKIN BİR NOKTADA GERÇEKLEŞTİ



İngiliz ve Brezilya basını ise, patlamalardan birinin Brezilyalı futbol takımı Palmerias'ın konakladığı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.



Palmerias, akşam saatlerinde Dünya Kulüpler Kupası mücadelesinde Al Ahly'yi 2-0 mağlup etmişti.