Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü
Giriş Tarihi: 7.2.2024 23:03 Son Güncelleme: 7.2.2024 23:07

Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

AA
Bağdat’ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi’nin komutanı öldürüldü

AA muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA