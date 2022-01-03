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Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:08

Bağdat’taki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi

İHA
Bağdat’taki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD'nin Victoria üssüne saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada saldırgan SİHA üzerinde 'liderlerin intikamı' yazdığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'nin "Victoria" üssüne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Irak basınının, ismini açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, saldırıda kullanılan SİHA'ların üzerinde "liderlerin intikamı" yazdığı belirtilirken, kaynak 2 uçağın da C-RAM hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

TARİH DİKKAT ÇEKTİ

Saldırının İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis'in ABD'nin hava saldırısı sonrasında öldürülmesinin 2. yıl dönümüne denk gelmesi de dikkat çekti.

10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD'nin, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında İranlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis'in araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında, aralarında 2 komutanın da bulunduğu Irak ve İranlı askeri yetkililerden oluşan toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bağdat’taki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi
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