Bağımsızlık Günü kana bulandı: 6 ölü

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz bir kişinin tüfekle rastgele ateş açması sonucu 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Highland Park Polis Şefi Chris O'Neill, saldırganın 18-20 yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu ve beyaz ya da mavi tişört giydiğini belirterek, zanlıyı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini belirten O'Neill, saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını ve saldırganın bir çatıdan kalabalığa ateş ettiği üzerinde durduklarını aktardı. Öte yandan saldırının ardından Highland Park'ın yakınlarındaki Deerfield, Evanston ve Northbrook'ta da Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.ABD'nin Ohio eyaletinde, 25 yaşındaki siyahi genç Jayland Walker'in polis tarafından 60 kurşunla öldürüldüğü görüntüler yayınlandı. En az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü. Adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandı. ABD medyasına göre polisler toplamda 90 kurşun sıktı.