Son dakika! Bangladeş’te feribot faciası! 38 kişi yaşamını yitirdi

ÜLKEDE BU TARZ KAZALAR SIKLIKLA YAŞANIYOR

170 milyon nüfuslu güney Aska ülkesinde bulunan tersanelerdeki gevşek güvenlik standartları ve aşırı kalabalık uzun zamandır şikayet edilen konulardan. Geçen Temmuz'da Dakka dışındaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'da bir yiyecek ve içecek fabrikasında çıkan yangında da 52 kişi hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında ise göldeki bir tekneyle kum yüklü bir gemi çarpışmış, olay nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetmişti. Geçen yıl Haziran ayında ise iki feribot çarpışmış, bu olay nedeniyle de 32 kişi yaşamını yitirmişti.