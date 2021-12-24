Son dakika! Bangladeş’te feribot faciası! 38 kişi yaşamını yitirdi

Olay Jhalokath kasabası yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 500 kişiyi taşıyan feribot bir anda alev aldı. Üç katlı feribot bir anda alevlerin ortasında kaldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre şimdiye kadar 38 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin bir kısmının yangından bir kısmının ise korkudan suya atlayarak boğulduğu ifade edildi. 100'e yakın kişi hastaneye kaldırıldı.
YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Yangının başkent Dakka'dan Bargunya'ya giden geribotun makine dairesinde meydana geldiği ifade edildi. Bazı yolcular ise halen kayıp. Yangının nedeni bilinmiyor.
ÜLKEDE BU TARZ KAZALAR SIKLIKLA YAŞANIYOR
170 milyon nüfuslu güney Aska ülkesinde bulunan tersanelerdeki gevşek güvenlik standartları ve aşırı kalabalık uzun zamandır şikayet edilen konulardan. Geçen Temmuz'da Dakka dışındaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'da bir yiyecek ve içecek fabrikasında çıkan yangında da 52 kişi hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında ise göldeki bir tekneyle kum yüklü bir gemi çarpışmış, olay nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetmişti. Geçen yıl Haziran ayında ise iki feribot çarpışmış, bu olay nedeniyle de 32 kişi yaşamını yitirmişti.