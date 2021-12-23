Bakan Akar, Azerbaycanlı şehit Valeh Memiyev’in ailesiyle biraraya geldi

Türkiye'de eğitimlerine devam eden Vatan Muharebesi şehitlerinin çocuklarından Anar İbrahimli, Shabnem Gubatova ile Vatan Muhaberesi Gazisi Aykhan Movsumov ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'un da katıldığı buluşmada konuşan Bakan Akar, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet, tek millet" olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bunun Vatan Muharebesi'nde tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini belirtti. Kardeş iki ülkenin kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu dile getiren Bakan Akar, bu birlikteliğe birçok ülkenin gıptayla baktığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın dostluğun mevcut iyi ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirten Bakan Akar, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı bir kez daha kutladı.

Başta Üsteğmen Valeh Memiyev olmak üzere Vatan Muharebesi şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine şifa dileklerini ileten Bakan Akar, şunları söyledi:

"İki sene önce bir tatbikatta karşılaştığımızda, Valeh'e 'Burası bir tatbikat. Marifet 30 senedir işgal altındaki toprakları kurtarmaktır.' dedim. Valeh de bana Azerbaycan'ın öz topraklarını kurtarmak için şeref sözü verdi. Orada biz tarihe şahit olduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin vatan, millet, bayrak uğruna gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlıklar asla unutulmayacak. Hatıralarını asla unutturmayacağız."

TÜM KAFKASYA'NIN HUZUR VE REFAHI

Tüm Kafkasya'nın huzur ve refah içinde yaşamasının önemine de değinen Bakan Akar, "Bu konuyu Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar dile getirdiler. Onlar bir barış eli uzattılar Ermenistan'a. Bizim dileğimiz, temennimiz, Ermenistan'ın bunu zafiyet olarak değerlendirip yanlış bir adım atmaması ve bu barış elini tutmasıdır. Temennimiz Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutması, bir an önce bölgede istikrarın sağlanması bölgeye barışın, huzurun gelmesi oradaki insanların güven ve refah içinde yaşamalarının sağlanmasıdır." diye konuştu.

TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının omuz omuza barış, huzur ve güven için görev yaptığını belirten Bakan Akar, "Bizim derdimiz ülkelerimize, topraklarımıza göz dikilmemesidir. Bizim derdimiz bu. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yok. Kendi hak, hukuk ve toprağımızı korumak için yapılması gerekenlerin hepsini şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şu anda da askerî eğitim, iş birliği ve dayanışma, yardımlaşma konularında Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Azerbaycanlı öğrencilere de hitap ederek onların ülkelerine dönüşlerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Bakan Akar, öğrencilerden çok çalışmalarını, sahip olacakları bilgilerle geleceğin şekillenmesine önemli katkılar sağlamak için gayret göstermelerini istedi.

Görüşmenin sonunda Azerbaycanlı öğrenciler Bakan Akar'a Azerbaycan bayrağı verirken, Bakan Akar da Vatan Muharebesi şehidi Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekildiği fotoğrafı şehidin ailesine hediye etti.

Şehidin babası İsbat Memiyev, Bakan Akar'a davetinden dolayı teşekkür ederek "Size minnettarım, sayenizde Türkiye'ye geldik, Anıtkabir'i ziyaret ettik, bir araya geldik." dedi.

Azerbaycanlı Şehit Üsteğmen Valeh Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasındaki 44 günlük savaşta, Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.