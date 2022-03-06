Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Rezkinoy ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinoy arasında bir görüşme gerçekleşti. İki mevkidaş, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

TAHLİYELER VE İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİNE VURGU YAPILDI

Görüşmede Bakan Akar tarafından, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı.

Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşlarımızın güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklenti iletildi, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.