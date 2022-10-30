Bakan Çavuşoğlu, Almanya’da hayatını kaybeden Mevlüde Genç’in oğluyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesinin Amasya'ya getirilmesi için gerekli desteğin verildiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, bugün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Genç'in oğlu Kamil Genç ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Genç'e annesinin cenazesinin Amasya'ya getirilmesi için gerekli desteğin verilmekte olduğunu söyledi.

SOLİNGEN FACİASI

Almanya'nın Solingen kentinde Türk kökenli Genç ailesinin yaşadığı ev, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanmış ve Mevlüde Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeni hayatını kaybetmişti.