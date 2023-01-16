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Giriş Tarihi: 16.1.2023 19:05

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le Ankara'da bir araya geldi.

AA
Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
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