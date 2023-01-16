Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararına, siyasi sürece ve Anayasa Komitesine desteğimizi yineledik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 16, 2023
Met w/@GeirOPedersen. Reaffirmed our support to UNSCR 2254, political process & Constitutional Committee. pic.twitter.com/vclP3EWgfc