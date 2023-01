Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrika’da temaslarda!! Cape Town’da Başkonsolosluk açılışını gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Cape Town Başkonsolosluğu'muzun resmi açılışını yaparak bu değerli tarihi mirasa da sahip çıkıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti, en kaliteli mekanlarda, en hızlı şekilde vermek için gayret sarf ediyoruz. Bu şahsen benim de Dışişleri Bakanı olarak önceliklerimin başında gelen bir konu. Bugün dünyada 257 misyonumuz var. Misyon sayısı bakımından da dünyada ilk 5'teyiz. Dünyanın her bir köşesinde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" dedi.







Bakan Çavuşoğlu, temsilciliklerin ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağladığını belirterek, "Temsilciliklerimiz aynı zamanda ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin genişlemesine imkan sağlıyor. Türk Hava Yolları'nın her geçen gün artan sefer sayısı, şu anda haftada bir uçuş var, halklarımız arasındaki temasları artırıyor. Elbette daha fazla karşılıklı turistin gelip gitmesi gerekiyor. Türkiye'den Güney Afrika'ya ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye. Bunun için de ülkemizin güzelliklerini, potansiyellerini, imkanlarını birlikte tanıtalım ve teşvik edelim" diye konuştu.



"TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 50 ARTTI"



Çavuşoğlu, geçen sene Güney Afrika ile ticaret hacminin yüzde 50 artış gösterdiğini vurgulayarak, "Ekonomik ilişkilerimiz de her geçen gün gelişiyor. Geçmişte Güney Afrika lehine bir ticaret açığı vardı. Şimdi dengelendi, biraz bizim lehimize açık olsa da ciddi bir problem değil. Önemli olan ikili ticaret hacmimizin düzenli bir biçimde artması. Bir önceki seneye göre geçen sene ikili ticaret hacmimiz yüzde 50 artarak 3 milyar dolara çıktı. Ama iki ülke arasındaki potansiyel çok daha fazla. Ben inanıyorum ki ileride 10 milyar dolardan bahsedeceğiz. Bu rakamı daha artıracak potansiyelimiz var. Biz Türkiye olarak buna varız, tüm Afrika ile ilişkilerimiz geliştirmek için çok çalışıyoruz. Önceliklerimizden bir tanesi. Yine 2021 Aralık ayında Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi'nde 100 bakan ve 17 hükümet ve devlet başkanını ağırladık" dedi.







MAARİF VAKFI VE TİKA'YA TEŞEKKÜR



Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrika ve Türkiye arasındaki bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayan TİKA ve Maarif Vakfı'na teşekkür ederek, "Bağlarımızın güçlenmesine önemli katkı sağlayan kurumlarımızdan bir tanesi de Maarif Vakfı'mız, Maarif Vakfı'mızın okulları. Johannesburg'ta okulumuz var, gelecek sene inşallah burada Cape Town'da da okul açacağız ve bağları daha da güçlendireceğiz. Ayrıca TİKA'mız Afrika'da çok önemli kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Afrika'da 22 tane bölgesel ofisi var ve bizim de gururumuz Maarif gibi. Önümüzdeki süreçte de Afrika'nın her bir köşesine, Güney Afrika'ya TİKA'nın kalkınma projeleri devam edecek" ifadelerini kullandı.



"HEDEFLERE HEP BİRLİKTE YÜRÜYEREK ULAŞACAĞIZ"



Çavuşoğlu, hedeflere hep birlikte yürüyerek ulaşılacağının altını çizerek, "Bugün resmi açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz da Güney Afrika ile iş birliğimizin geliştirilmesi için çaba sarf edecek. Bir taraftan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve Cape Townlı insanlara, dostlarımıza hizmet edecek. Diğer taraftan da ilişkileri geliştirmek için çok çalışacağız. Bir Afrika atasözü var: Yolun uzunsa, birlikte yürümelisin diyor. Güney Afrika ile asırlar süren dostluk yolculuğumuz, Afrika şehirlerinin annesi olarak anılan Cape Town'da başlamıştı. İlişkilerimizde yeni hedeflere hep birlikte yürüyerek ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.





Bakan Çavuşoğlu, başkonsolosluk açılış töreninin ardından Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg şehrindeki kabrini ziyaret etti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg şehrindeki Braamfontein Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, kendisini dua ve şükranla andık" ifadelerini kullandı.