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Giriş Tarihi: 22.3.2022 12:09

Bakan Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Pakistan'da

İHA
Bakan Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Pakistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan’da Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Toplantı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla kısa sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu buradaki iki temasları kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Pakistan'da
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