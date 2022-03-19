Bakan Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Hayaşi, Çavuşoğlu'yla Antalya'da yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Japon bakan, ülkesinde meydana gelen deprem sonrası Çavuşoğlu'nun taziye mesajı için teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

"Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." ifadesini kullanan Hayaşi, Çavuşoğlu ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Hayaşi, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, Rusya'nın işgali dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal ettiğinin ve şiddet kullanımını yasaklayan, uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlal olduğunun altını çizdi.