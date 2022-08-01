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Giriş Tarihi: 1.8.2022 12:46

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidiyor

DHA
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaret edecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, yarın ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'i ziyaret edecektir. Bu üçlü mekanizmayla, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak üzere, üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eş güdüm ve iş birliğinin artırılması hedeflenmektedir" denildi.

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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidiyor
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