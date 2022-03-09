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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:41

Bakan Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, karşılıklı ziyaretler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alınmıştır. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki vatandaşlarımızın bir kısmının Polonya üzerinden tahliyesindeki iş birliği için Rau'ya teşekkür etmiştir. Görüşmede Polonya'nın Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığıyla ilgili konular da ele alınmıştır" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
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