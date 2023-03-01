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Giriş Tarihi: 1.3.2023 15:54 Son Güncelleme: 1.3.2023 16:48

Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu Rus ve Kanada mevkidaşlarıyla görüştü.

DHA
Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Hindistan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Lavrov'la görüşmesine dair sosyal medya hesabından, "G20 marjında Yeni Delhi'de Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştük. Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık" açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Joly ile görüşmesine dair ise "G20 marjında Kanada Dışişleri Bakanıyla yaptığımız görüşmede deprem yardımları için teşekkür ettik, Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ve Kanadalı mevkidaşıyla görüştü | Video

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Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüştü
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