Bakan Çavuşoğlu Sırbistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyareti kapsamında Sırp mevkidaşı Selakovic ile ülkenin başkenti Belgrad'da görüştü. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ikili gazetecilere açıklama yaptı.

Selakovic Türk geleneksel misafirperverliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de bulunduğumuz zamanlarda bizlere gösterilen misafirperverliğin geri dönüşünü ülkemde yapıyor olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin altını çizen Selakovic, "Sırbistan, Türkiye ile ikili ilişkilerin ve siyasi diyaloğun geliştirilmesine büyük önem vermekte. Bu ilişkilerin artarak devam ediyor olmasından memnunuz. 142 yıllık diplomatik ilişkilerimiz tarihi zirvesini yaşıyor." dedi.

Ekonomi, enerji alanındaki projelerin ve yatırımların devam etmesi, kültürel iş birlikleri ve önemli bölgesel konular üzerinde konuştuklarını anlatan Selakovic, "Bu vesileyle, kıymetli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na ve iki ülke arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem veren Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Selakovic, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki ve bölgedeki durumlar, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile başlattığımız 'Açık Balkan' girişimi, Belgrad-Priştine arasındaki ilişkiler ve Bosna Hersek'teki genel durumlar üzerine konuştuk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğumuzu dile getirdim."

Selakovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu, artarak devam ettiğini ve 2021'de ticaret hacminin 2 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Ülkesindeki Türk yatırımların azalmadan devam ettiğine dikkati çeken Selakovic, "Ülkemizin Türk yatırımcılara karşı tutumunun Türkiye tarafından da takdir ediliyor olmasından gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Selakovic, Belgrad ile Saraybosna arasında otoban ile Novi Pazar – Tutin yolunun Türkiye'nin desteği ile yapılacağını vurguladı.

Ukrayna'daki krizler üzerine de konuştuklarını kaydeden Selakovic, barışın bir an önce gelmesi gerektiği yönündeki görüşünü de paylaştı.