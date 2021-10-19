Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Libya’daki varlığımız sahada istikrarı sağladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." dedi.

TRT World Forum'daki video konferansa katılan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

GİRİŞİMCİ DIŞ POLİTİKA

Son 20 yılda artan ulusal gücümüz olmasaydı, bölgesel bir oyuncu ve dünya çapında saygı gören bir aktör olmak imkânsız olurdu. İş birliği, dayanışma ve adalet, kendi kimliğimizin ve medeniyetimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ecdadımız adaletle yönetmiş, kalpleri ve zihinleri kazanarak saygı kazanmıştır. Bu nedenle bizim anlayışımıza göre güç, merhametli, akıllı ve meşru olmalıdır. Ne kadar güçlüysen o kadar sorumlu olmalısın. Biz bu yüzden insani olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden biz insani yardım konusunda en büyük olmasa da en cömert ülkeyiz. Yumuşak ve sert güç unsurlarını akıllı bir şekilde birleştiriyoruz. Dış politikamızı da bu yüzden girişimci olarak tanımlıyoruz. Çünkü zorluklara cevap verebilmek için reaktif değil, proaktif bir dış politika gerektiğine inanıyoruz.

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIZ

Somali'den Afganistan'a kadar çözümün bir parçasıyız. Suriye ve Libya'daki varlığımız sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş, diplomasinin önünü açmıştır. Afganistan'da 20 yıl boyunca ülkenin istikrarının ve ulusal kapasitesinin inşasına da yardımcı olduk. Şu an oradaki diplomatik varlığımız ve Taliban ile kademeli angajmanımız doğru mesajları vermemizi sağlıyor. Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelede kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Ancak silahlı çatışma sona erdiğinde kalıcı barışı sağlamak için fikirler geliştirdik. Doğu Akdeniz'de egemenliğimizin ve meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını açıkça ortaya koymak için harekete geçtik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kapsayıcı bir Doğu Akdeniz Konferansı çağrısında bulundu.

İSTİKRARLI DÜNYA İÇİN ZORUNLU

Bizim için iyi herkes için adalet demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzden BM Genel Kurulu'nda daha adil bir dünya çağrısı yapmıştır. Daha adil bir dünya için çalışmak sadece ahlaki bir yükümlülük değil daha güvenli ve istikrarlı bir dünya için zorunluluktur.