Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasının geniş kapsamlı bir barış planının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki resmi temaslarını sürdürüyor.

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile düzenlenen ortak basında toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda birçok ikili hususu ele aldık. Ancak dün Kamboçya'nın başkentinde ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için bir araya geldik. Bu vesileyle Malezya'ya bize vermiş oldukları devam eden destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu ASEAN ile kurumsal ilişkilerimizi güçlendirmeye yardımcı oluyor. Malezya bu bölgede son derece kilit bir aktör. Sayın başbakanın ziyareti sırasında da ilişkimizi geniş kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu çerçevede hükümetler, üniversiteler ve şirketler arasında 15 belge imzalandı. Bu da aynı zamanda ilişkilerimizin ne kadar çeşitli ve geniş olduğunu gösteriyor. Yani sadece hükümet değil, ayın zamanda özel sektör, üniversiteler ve farklı kurumlar arasında da işbirliği var. Aynı zamanda parlamentolar arası işbirliğimizi de geliştireceğiz. Bu çerçevede, Malezya tarafından bu grupların kurulmasını bekliyoruz. Malezya bizim ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz ortalama yüzde 50 oranında artış gösterdi. Bu yılın ilk yarısında 2.42 milyar dolara ulaştık. Yine yüzde 50 bir artış var. Bizim aleyhimize bir dengesizlik var ama bunu daha dengeli hale getirmek için çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefimiz var. Ancak bu hedefin aslında bu yıl erişilebilecek olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki çok daha dengeli bir ticaret üzerinde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İlişkilerimizi, mevcut serbest ticaret anlaşmamızı genişleterek devam ettireceğiz. Bunu da çok kısa bir süre içinde imzalamayı planlıyoruz. Savunma sanayisindeki işbirliği de son derece önemli. Şirketlerimiz ve ilgili kurumlar, uzun dönemli işbirliğinin farklı alanlarda yatırım, teknoloji transferi, ortak üretim ve deneyim paylaşımı şeklinde geliştirilmesi üzerinde çalışıyorlar. Yine finans ve teknoloji üzerinde, uzay ve uydu teknolojileri üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz. Ulaştırma, enerji ve turizm, yine bizim işbirliğimizi geliştirebileceğimiz başka alanlar. Bu konuda işbirliğimizi artırabileceğimizi ifade etmek istiyoruz. Turkovac aşısı Malezya'nın önümüzdeki dönemlerde kullanımına sunulacak. Aşı teknolojisinin transferi, deneyim paylaşımı ve ortak aşı üretimiyle ilgili çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"AFGANİSTAN HALKINA İNSANİ YARDIMI ARTIRMA KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Bakan Çavuşoğlu görüşmelerde terör konusuna da değinildiğini ifade ederek, "Bugün ayrıca terörizmle mücadelenin özellikle FETÖ ve FETÖ bağlantılı terörist faaliyetlerin ne kadar önemli olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede İslam ümmetinin lehine olacak, İslamofobi ile mücadele, Afganistan ve Filistin'deki durum gibi birçok farklı konuyu da ele alma fırsatı bulduk. Bugün Afganistan halkına insani yardımı artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Çok daha farklı alanlarda birlikte hareket edebiliriz. Hem bölgesel hem de uluslararası örgütler nezdinde olabilir. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve bununla birlikte diğer uluslararası örgütlerle işbirliğimizi artırabiliriz. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde işbirliğimizi artırabileceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA SON DERECE YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR"

Ülkeler arasındaki ziyaretlerin öneminden bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Karşılık gerçekleştirmiş ve gerçekleştireceğimiz ziyaretler bizim ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bu çerçevede seviyeyi geniş kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bizim tabii ki işbirliğimizi arıtabileceğimiz birçok farklı alan da var" dedi. İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Odessa Limanı'ndan yola çıkan ilk tahıl gemisiyle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ve aynı zamanda Genel Sekreter Guterres'in desteği ile gerçekleşti. Kendileri de bu imza töreninde hazır bulundular. Odessa, Yuzhne ve Çornomorsk limanlarını kapsayan bir anlaşma. Buradaki gemilerin geçişi uzaktan takip edilecek ve gerekli kontroller limanda gerçekleştirilecek. Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da kurulmasına takiben ilk gemi İstanbul'a doğru Odessa'dan yola çıktı. Lübnan'a giden gemi mısır taşıyor. Ortak kontroller, İstanbul yakınında gerçekleştirildi. Şu anda da gemi Lübnan'a doğru ilerlemekte. Bu ilk gemiydi. Bunun sürdürülebilir olması gerçekten önemli. Bu anlaşmanın süresi 4 ay. Dolayısıyla herhangi bir itiraz olmazsa uzatması otomatik olarak gerçekleşecek. Bunun karşılığında Rusya gübre dahil olmak üzere kendi tahıllarını ve bununla ilgili ürünlerini ihraç edebilecek. Bu da anlaşmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Tabii ki bunlar her iki ülkenin ticaretini kolaylaştırıyor. Bunun sürdürülebilir olması gerekli. Bu akışı sağlamak için herkesin sorumlu bir biçimde davranması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Durum kırılgan. Ukrayna'daki çatışma devam ediyor. Her iki tarafta çatışmaya devam ediyor. Tahıl anlaşmasının geniş kapsamlı bir ateşkesin ve barış planının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz Türkiye bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savaşın başından bu yana son derece yoğun çaba sarf ediyor. Bununla ilgili çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumun desteğiyle de bu çabalar sürecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile de görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah'la ortak basın toplantısı öncesinde Malezya Parlamentosu'nda Başbakan İsmail Sabri Yakup'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik ortağımız Malezya'nın Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık." ifadelerine yer verdi.