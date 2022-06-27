Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridorunu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını bekliyoruz

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1. Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Uskenbayev ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi katıldı. Toplantının ardından Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında Bakü Bildirgesi imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, Bakan Bayramov ve Bakan Tileuberdi görüşmeye ilişkin basın açıklaması yaptı.

"POTANSİYELİMİZİ GENİŞLETMEK İÇİN BİRÇOK FIRSAT MEVCUT"

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Bayramov, "Ülkelerimiz arasında dostça komşuluk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var. İlk kez, böyle üçlü bir formatta toplantı yapıldı. Bölgesel konular hakkında daha spesifik olarak bir görüşme yapıldı. Müzakereler sırasında, ulaşım ve bağlantılar hakkında görüş alışverişi yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesini ve bu yönde yapılan taşımacılığa dikkat çektik. Mevcut potansiyelimizi genişletmek için birçok fırsat mevcuttur. Bunların ileriye taşınmasının, bugün başlangıcını verdiğimiz görüşmeyle mümkün olacağını düşünüyorum. Toplantıda çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Ulaştırma alanında sorumlu bakanlıklar arasında çalışma grubunun oluşturulması, hazırlık çalışmalarının sürdürülmesi ve bir sonraki toplantımızın Kazakistan'da yapılmasıyla ilgili karar aldık" dedi.

"AZERBAYCAN ORDUSU VATAN MUHAREBESİ'NDE TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan üçlü formatında tarihi ve anlamlı bir toplantıya katılmak üzere Bakü'de bulunduklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söylemek isterim. Bu toplantıyı düzenleyen ve bizleri de en iyi şekilde karşılayan kardeşlerim Ceyhun ve Reşad beye çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle can Azerbaycan'ın Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik ediyorum. Azerbaycan ordusu Vatan Muharebesi'nde kahramanlığını ve Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve milletle yâd ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"KENDİ ARAMIZDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ ÇEVREMİZDEKİ SINAMALAR NEDENİYLE DAHA DA ÖNEM KAZANDI"

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları formatında ilk defa bir araya geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Hem bölgesel meseleleri, hem de ulaştırma konularını kendi aramızda değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan ve Kazakistan'la ikili ilişkilerimizi zaten anlatmaya gerek yok. Biz, üç kardeş ülkeyiz ve her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için ikili düzeyde de yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere, uluslararası platformda da çok yakın işbirliğimiz var. Kardeşlerimle, mevkidaşlarımla sık sık bir araya geliyoruz. Muhtar kardeşimi 10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tokayev'in ziyareti marjında Ankara'da ağırladık. Ceyhun kardeşim davetimizi kabul etti ve biz 6 Haziran'da Ankara'daki önemli diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünde beraber olduk ve o günü birlikte kutladık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi bizim kendi aramızdaki işbirliğimiz çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getiriyor. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor. Dolayısıyla amacımız bu fırsatları hem ülkelerimizin, halklarımızın ve bölgelerimizin, bölgemizin yararına değerlendirmektir. Birleşmiş Milletler (BM) ile sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kere daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemiz artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"ENERJİ VE ENERJİ ALTYAPISI ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP boru hattı gibi projelerin bölgenin durumunu değiştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunları Azerbaycan'la, can Azerbaycan'la birlikte hayata geçirdik. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın gayretleri ile. Bu gibi önemli yatırımları da Türkiye'de biz hayata geçirdik. Orta Koridoru daha da geliştirmek için bu formatta, ulaştırma bakanlarımızla özellikle çalışmaya devam edeceğiz. Hazar geçişleri büyük önem taşıyor. Burayı daha cazip hale getirmek için çalışmaya hazırız. Ulaşım ve lojistik ağlarını arttırmamız, tüm bölgemizin refahı ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Biraz önce toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil bey Türkiye'nin bu konulardaki somut önerilerini hepimizle paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benzer şekilde enerji ve enerji altyapısı alanında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

"ZENGEZUR KORİDORUNU DESTEKLİYORUZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve bir an önce açılmasını bekliyoruz. Bu üçlü formatın ve bugünkü toplantılarımızın Türk Devletleri Teşkilatı içindeki çalışmalarımıza de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barış ve refahın yaygınlaşmasına ve Türk dünyasının gelecekte daha da bütünleşmiş bir yapıya dönüşmesine yönelik ortak irademizi bugün Bakü'de bir kez daha sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKÜ BİLDİRGESİ

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı sonunda imzalanan Bakü Bildirgesi, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan-Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü beyannamenin maddelerinde belirtilen demir ve karayolu dahil olmak üzere, bölgeyle bağlantıyı güçlendirmek için önerilen yeni koridorların tam işletilmesinin gerekliliğini içeriyor. Bildirgede, Doğu Zengezur bölgesi ile Nahçıvan'ı birleştirecek koridorun geliştirilmesi ve bu koridorun Orta Koridor'un önemli bir kısmını oluşturduğu vurgulanıyor.

