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Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki: İkiyüzlülüğün en bariz örneği
Giriş Tarihi: 24.4.2022 17:31 Son Güncelleme: 24.4.2022 17:33

Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki: İkiyüzlülüğün en bariz örneği

Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki: İkiyüzlülüğün en bariz örneği

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki göstererek, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." ifadesiyle tepki gösterdi.

"ANCAK MAHKEME KARARIYLA TESPİT EDİLEBİLİR"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜN EN BARİZ ÖRNEĞİ"

Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki: İkiyüzlülüğün en bariz örneği
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