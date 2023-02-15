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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:28 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:47

Bakan Çavuşoğlu'ndan dezenformasyon tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar." dedi.

DHA
Bakan Çavuşoğlu’ndan dezenformasyon tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar." dedi.

Çavuşoğlu açıklamalarında "Bu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan dezenformasyon tepkisi
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