Bakan Çavuşoğlu’ndan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Üç kardeş ülkenin dışişleri bakanı olarak bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, üç ülkenin enerji ve ulaştırma bakanlarının da ayrı ayrı üçlü toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Müşterek kültür mirasımız, ortak dil ve din, tarihimiz bizi birbirimize bağlıyor." ifadesini kullandı.

Türk dünyası içinde ilişkileri hem Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü bakanlar toplantıları ve yarınki liderler zirvesiyle ticaret enerji, ulaştırma, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız. Ülkelerimiz arasındaki mal, hizmet ve iş gücünün dolaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Böylece bölgesel refah ve güvenliğe de önemli katkılarda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının hem zirvenin hazırlığı bakımından faydalı hem de üç ülke halkları adına da hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.