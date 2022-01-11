Bakan Çavuşoğlu’ndan Kazakistan mesajı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Kazakistan'da sular durulmaya başladı. Dün akşam yapılan seçim sonucunda ülkenin yeni başbakanı Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev de bugün açıklama yaparak KGAÖ Barış gücünün 2 gün içinde ülkeden çekilmeye başlayacağını ifade etti.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kazakistan durumunu ele alarak, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Biz, kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağ duyusuna güveniyoruz." sözlerine yer verdi.