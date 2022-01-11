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Giriş Tarihi: 11.1.2022 11:11 Son Güncelleme: 11.1.2022 11:19

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan mesajı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

AA
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kazakistan mesajı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan durumunu ele alarak "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız" sözlerine yer verdi.

Kazakistan'da sular durulmaya başladı. Dün akşam yapılan seçim sonucunda ülkenin yeni başbakanı Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev de bugün açıklama yaparak KGAÖ Barış gücünün 2 gün içinde ülkeden çekilmeye başlayacağını ifade etti.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kazakistan durumunu ele alarak, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Biz, kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağ duyusuna güveniyoruz." sözlerine yer verdi.

"EN FAZLA 10 GÜN SÜRECEK"

Tokayev sabah yaptığı video konferans konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak. KGAÖ barış güçlerinin ana görevi başarıyla tamamlandı"

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan mesajı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
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