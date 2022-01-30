Bakan Çavuşoğlu’ndan Maldivler’de önemli açıklamalar: Ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmak istiyoruz

Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu sözlerine Maldivler'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladı ve Volkan Bozkır'ın 75'inci dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı Dönem Başkanı olmasından dolayı mevkidaşını tebrik etti.

Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve bu çerçevedeki koordinasyon, BM ve farklı platformlarda devam edecek. Biz kez daha Türkiye'nin bu anlamda Dışişleri Bakanları Komitesi Toplantısı'nı 2025'te Türkiye'de gerçekleştirmekle ilgili olarak desteğinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı zamanda sizin BM İnsan Hakları Konseyi çalışmalarıyla ilgili olarak ev sahibi olma niyetinizi de Türkiye tam anlamıyla desteklemektedir. Tabii ki ortak endişelerimiz var. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Bu sizin için çok önemli bir öncelik. Sayın Bakan da daha önce bizimle birlikte buradaydı ve bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu çerçevede işbirliğimizi ve iklim değişikliği ve çevre konusundaki fikir alışverişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Maldivler'in bu konuyla ilgili olarak çabalarını ve girişimlerini desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Yeterli finansal ve teknik desteğin özellikle de kırılgan ve en az gelişmiş ülkelere verilmesi gerektiğini her zaman uluslararası platformlarda dile getirmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz geçtiğimiz yıl Paris Anlaşmasını onayladık, yine aynı şekilde bu çerçevede standartlara uyum sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ortak engelle mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.

"YATIRIM VE TİCARET POTANSİYELİ SADECE TURİZMDE DEĞİL DİĞER SEKTÖRLERDE DE MEVCUT"

İkili ilişkileri daha güçlendirmek konusunda her iki tarafta da bir kararlılık olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Tabii ki benim ziyaretim önemli ve sembolik. Ama tabii ki bu ziyaret sonrası bugün ele aldığımız konuların takip edilmesi ve imzalanan anlaşmaların yürürlüğe konması, uygulanmaya başlaması var. Ümit ediyorum ki müzakere ettiğimiz başka taslak anlaşmaları da imzalama aşamasına getirebiliriz. Bunlardan bir tanesi yatırımların korunması ve teşvik edilmesiyle ilgili anlaşma. Bugün imzaladığımız anlaşmalardan bir tanesi ticaret ve ekonomik işbirliği ile ilgili. Bu çerçevede Karma Ekonomik Komisyon kurulacak. Ekonomik işbirliğimizi derinleştirmek, 2021'de bu iki katına çıkan ikili ticaret hacmimizi artırabilmek için bu mekanizma son derece yararlı bir mekanizma" şeklinde konuştu.

Yatırım ve ticaret potansiyelinin sadece turizmde değil diğer sektörlerde de mevcut olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ticaret hacmimizin önümüzdeki 2 yıl boyunca 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz. Ondan sonra birlikte ikili ticaret hacmiyle ilgili yeni hedefleri ortaya koyabiliriz. Türk iş çevreleri arasında ve yatırımcılar arasındaki sizin ülkenize duyulan ilgi ifade ettiğim gibi artıyor. Birlikte onları teşvik etmek istiyoruz. Maldivler'de bir iş forumu düzenlenirse bunun son derece önemli olacağını aynı zamanda bunun Türkiye'de de düzenlenebileceğini ifade etmek istiyorum. Konuştuğumuz ve ele aldığımız bazı sektörler var inşaat gibi, altyapı gibi, balıkçılık gibi bir başka sektör söz konusu olabilir işbirliği alanı ve tabii ki turizm. Turizm sektörüne yatırım yapan bazı Türk firmaları var bunların bir kısmıyla havalimanına geldiğimde zaten bir araya gelme fırsatımız oldu. Maldivler son derece popüler bir turizm destinasyonu haline geliyor Türk vatandaşları için dolayısıyla vizeyi kolaylaştırmak ya da vizeden ayrı bir rejimin uygulanması Türk turistlerin buraya gelmesini daha fazla teşvik edecektir. Türk Hava Yolları (THY) zaten son derece önemli bir katkıda bulunuyor sizin turizm sektörünüze. Bu çerçevede THY'ye vermiş olduğunuz destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

"BAKANLIKLAR ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Bakanlıklar arasında bir mutabakat zaptının imzalandığın ifade eden Çavuşoğlu, "Bu da şu anlama geliyor. Diplomasi akademileri alanında daha iyi bir işbirliği tahsis edebileceğiz ve hem yeni göreve başlayan diplomatlar hem de kıdemli diplomatların bizim programlarımıza katılabilmesi söz konusu olacak. Ama aynı zamanda bakanlıklarımız arasında deneyim paylaşımı programları olacak. Bizler de yine kendi diplomatlarımızı sizin bakanlığınıza bu çerçevede gönderebiliriz. Tabii parlamentolar arası temasın artırılması da çok önemli. Bu halklar arası temas anlamına geliyor aynı zamanda. Bizim parlamentomuzda dostluk grubu var. Ben burada Türkiye Maldivler parlamentolar arası dostluk grubunun da sizin parlamentonuzda resmi olarak yakın bir tarih içerisinde kurulacağını duymaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Daha sonra sayın meclis başkanıyla yapacağımız görüşmede bunu ele alabileceğiz" dedi.

Terörizmle ve radikalleşme ile mücadelenin işbirliği alanlarının bir başkasını oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar Türkiye için son derece önemli öncelikler dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. İçişleri Bakanınızla dün akşam gerçekleştirdiğimiz çalışma yemeğinde bunu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu çerçevede bizim FETÖ'yle mücadele konusuna vermiş olduğunuz destekten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda yine de bu terörist örgütle ilgili olarak dikkatli olmanız ve tetikte olmanızı rica ediyorum. Değerlendirdiğimiz ve ele aldığımız başka konular var dini alanlarda işbirliği, İslam merkezi ve bu konudaki programın desteklenmesi biz bu çerçevede çabalarınıza katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak Bakan Çavuşoğlu, ele alının konular arasında futbol konusunun da olduğunu ve futbol federasyonundan bir heyeti ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade ederek, verimli görüşmelerden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.