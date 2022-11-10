Bakan Çavuşoğlu’ndan muhalefete politika dersi: ’Hangisinde haklısınız?’

"HERKES TÜRK DİPLOMASİNİN BAŞARISINDAN BAHSEDİYOR"

Dünyanın Türk dış politikasından övgü ile bahsettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ı küresel bir aktör olarak görüyor. Eskiden mazlumlar mağdurlar gözünü Türkiye'ye dikiyordu, umudu Türkiye'ydi. Şimdi en zengin ülkeler bile Türkiye'ye dönmüş, Türkiye'den medet umuyor. Herkes Türk diplomasinin başarısından bahsediyor. BM Genel Sekreteri 'görevim süresince en büyük başarım Türkiye ile yaptığım iş birliği sayesinde tahıl anlaşması' diyor. Siz bunu küçümseyebilirsiniz. Ama Afrika ülkeleri küçümsemiyor. Zengin ülkeler de küçümsemiyor bunu. Evet bizi eleştirdikleri noktalar var. Evet, bize karşı haksız da olsa yapılan eleştirileri biz dikkate almaya çalışıyoruz. Dış politikamız diğer konularda olduğu gibi tüm dünyada mükemmel demiyoruz biz. Ama sizin sabahtan beri çizdiğiniz tablodan çok farklı bir ortam var. Biraz gerçekçi olun" açıklamasında bulundu.

"HANGİSİNDE HAKLISINIZ?"

"İlişkiler kötüyken eleştiriyorsunuz. İlişkiler normalleşti onu da eleştiriyorsunuz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Hangisinde haklısınız? Dış politika konusunda uzmanlığı olan olmayan arkadaşlarımız ile uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun ve düşmanlığın olmadığını söyledi. Teşekkürler kendilerine. Bazıları da çok yanlış üslupla 'kıvırtma' gibi kabul edemeyeceğimiz üsluplar da kullandı. O da doğru değil. Eleştirebilirsiniz" dedi.