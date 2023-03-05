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Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:35

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

İHA
Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe önemli görüşmeler...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil etmek üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Katar'daki son görüşmelerimizi Gambiya ve Laos Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdik, ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası dayanışmalarına değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe önemli görüşmeler...
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