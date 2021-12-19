Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban'a kapsayıcı olma çağrısı

KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK

İnsani ve ekonomik krizin komşu ülkeler üzerindeki göç baskısını ve yükü artırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, İİT'nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü gibi diğer uluslararası örgütlerle çalışarak yerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban yönetimi ile çalışmanın istikrarın oluşturulması için son derece gerekli olduğunu dile getirerek, "Mevcut hükümeti, kapsayıcı olması, herkesin haklarını koruması ve aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam etmeliyiz, bu yönde telkinlerde bulunmalıyız." dedi.

Bu çerçevede yapılan tüm pozitif beyanların ve adımların son derece önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Çavuşoğlu, bunların, Taliban hükümetinin hem yurt içinde hem de yurt dışında meşruiyetini ve gücünü artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÇOK ADIM ATILMALI"

Çavuşoğlu, Afganistan'da kötüye giden krizin Asya'daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli etkileri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Asya uluslarının, Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok daha fazla adım atmalıyız ve İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız. İİT dışişleri bakanlarının Kabil'e yapacak olduğu bir ortak ziyaretle Afganlı kardeşlerimize dayanışmamızı gösterebiliriz. Doğrudan orada mesajlarımızı ileterek İslam ulusları olarak lider rol üstlenebiliriz. Sözlerime son vermeden önce başkenti Kudüs'ü Şerif olmak üzere bağımsız bir Filistin'e ulaşma konusundaki kararlılığımızı ve desteğimizi vurgulamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim Afgan kardeşlerimizin daha iyi bir geleceği hak ettiğini inanıyorum ve şu anda adım atmamız gerekiyor."