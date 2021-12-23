Bakan Dönmez açıkladı! Azerbaycan ile elektrik transferi için mutabakata vardık





Türkiye'de bu konuda tecrübesi olan şirketler de gelip görüşecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz. Yine doğalgaz çevrim santralleri düşünüyorlar burada" diye konuştu. Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik ticaretinin de mümkün olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Nahçıvan ile Türkiye arasında fiilen elektrik bağlantısı var. Onu işlevsel hale getirmek istiyoruz. Mutabakata vardık" dedi.