Bakan Fidan, Ahıska Türkleri ile bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Moskova'da Rus- Türk İş İnsanları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katıldı. Fidan dün ayrıca Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti" ifadesine yer verildi.Öte yandan Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısı başladı. Fidan da bugün BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek toplantılara katılacak. BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın bir araya gelmesiyle kuruldu. Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.