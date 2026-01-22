Bakan Fidan ‘Barış Kurulu şartı’ imza törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak. Fidan, bu nedenle bugün İsviçre'ye gidecek. BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek İçin Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı. Başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Başkan Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Öte yandan ortak açıklama yapan Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.