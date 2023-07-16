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Giriş Tarihi: 16.7.2023 10:52

Bakan Fidan, Malezya’da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir’in daveti üzerine Malezya’ya gitti. Fidan, burada Bakan Kadir, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

DHA
Bakan Fidan, Malezya’da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan'ın Malezya ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Kadir tarafından karşılandıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan daha sonra Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi ve Malezya Başbakanı Ibrahim ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Malezya’da resmi temaslarda bulundu
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