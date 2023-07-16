Bakan Fidan, Malezya’da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan'ın Malezya ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyindeki ikili ilişkilerimizin çeşitli boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Kadir tarafından karşılandıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan daha sonra Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi ve Malezya Başbakanı Ibrahim ile bir araya geldi.