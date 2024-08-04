Bakan Fidan'dan Gazze mesajı! "Bütün insanlığa sesleniyorum" diyerek açıkladı: Batı ve ABD suskunluğunu bozmalı

"BU KATLİAMI DURDURMAZSAK..."

Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Açık havada, açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri, başta Amerika olmak üzere bu suskunluğu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler" diye konuştu.