Bakan Fidan'dan Gazze mesajı! "Bütün insanlığa sesleniyorum" diyerek açıkladı: Batı ve ABD suskunluğunu bozmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a yaptığı ziyaret kapsamında önce El Ariş Limanı'na, ardından da Refah Sınır Kapısı'na gitti. Fidan, sınırın birkaç yüz metre ilerisinde bir insanlık trajedisi yaşandığını vurgulayarak, "Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte. Bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda.
"BU KATLİAMI DURDURMAZSAK..."
Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Açık havada, açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri, başta Amerika olmak üzere bu suskunluğu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler" diye konuştu.
"SINIRIN ÖBÜR TARAFI TAMAMEN YOK EDİLMİŞ DURUMDA"
Bakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'nın trafiğe kapatıldığını, yardımların Kerem Şalom'a gönderildiğini ve günde 25 kamyonun geçiş yaptığını söyledi. Fidan, bu sayının az olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda heyetimizle beraber Refah Sınır Kapısı'ndayız. Bize Sina Eyalet Valisi Tümgeneral Halid de refakat etmekte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya gelmeden önce El Ariş Limanı'na uğradık. Gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip buraya getirildiğini de görme imkanımız oldu. Şimdi burada Refah Sınır Kapısı'nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler. Yaptıkları çalışmaları anlattılar.
An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre buradan şu anda kamyonlar gitmiyor, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor. Orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam" diye konuştu.
"TÜRKİYE OLARAK BİZ KRİZİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"
Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu belirterek, "Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye'nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Tabii biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.