Bakan Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla yaz etkinliğinde buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen "Yaz Çocuk Etkinliği Programı"na katıldı.
Çocuklarla ok atma ve halat çekme etkinliklerine katılan Göktaş, pamuk şeker yaptı. Göktaş, orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla izledi.
"Bakan abla sinemaya gidelim mi?"— Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) August 14, 2023
Uzun zamandır bundan daha güzel bir teklif duymamıştım :)
Devlet himayesindeki çocuklarımızla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yaz Çocuk Etkinliği'nde güzel bir yaz akşamında beraberdik. pic.twitter.com/3TUOmt2seY