Bakan Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla yaz etkinliğinde buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen "Yaz Çocuk Etkinliği Programı"na katıldı.

Çocuklarla ok atma ve halat çekme etkinliklerine katılan Göktaş, pamuk şeker yaptı. Göktaş, orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla izledi.