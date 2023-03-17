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Giriş Tarihi: 17.3.2023 23:27

Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması: Hizmetler normale döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını bildirdi.

AA
Bakan Koca’dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması: Hizmetler normale döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması: Hizmetler normale döndü
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