Bakan Koca’dan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması: Hizmetler normale döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Sel felaketi yaşanan ŞANLIURFA'DAKİ Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5.562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7.614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2023