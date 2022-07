Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Hedefimiz AB’ye tam üyelik

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet , Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Nüket Küçükel Ezberci ve davetliler katıldı. 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinde, yaşlılığın yeniden tanımlanması ve bu sürecin sağlıklı, mutlu ve aktif bir biçimde geçirilmesi üzerine çalışmalar yürütüldü. 14 ay süren bu projeyle, Türkiye ve Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda diyalog geliştirildi ve iki ülke 'yaşlanma' konusundaki yaklaşımlarını birbirleriyle paylaştı. Proje faaliyetleri kapsamında her iki ülkeden uzmanlar, yaşlılar ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çalışma grupları karşılıklı ziyaretler de gerçekleştirdi.



Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumun diyaloğunun önemine değindi. Kaymakcı, "Biz AB Başkanlığı olarak Tük sivil toplumuna her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye-AB ilişkilerimiz sadece AB ile yaptığımız bu projelerden ibaret değil, hedefimiz tam üyelik. Bu süreçte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve güvenlikten savunmaya her alanda iş birliğini AB ile arttırmak istiyoruz. Türkiye bu kararlılığına devam edecek" dedi.



'DENEYİMLER PAYLAŞILDI'



Kaymakcı, 2008 yılından bu yana 2 proje yürüttüklerini belirterek, "Birisi Sivil Toplum Diyaloğu bir de Sivil Topluma Destek Programı. Bu programlar çerçevesinde şu ana kadar yüzlerce projeye 70 milyon avroya kadar kaynak sağlandı ve bu sayede Türk sivil toplum kuruluşlarıyla diğer Avrupa sivil toplum kuruluşları çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. Bunlardan bir tanesi de tabii ki sağlık. Yaşlılık ve yaşlı bakımı. Gerçekten bu projeyi çok önemsiyorum. Bu ortak sınamayı birlikte aşmamız lazım. Türkler övünüyoruz, yaşlılarına iyi hürmet eden bir ülke olarak. Bu sanıyorum büyük ölçüde doğru. Ben eminim başka ülkelerin de yaşlılara hürmet konusunda iddialı olduklarını da görüyoruz. Aslında bu proje yaşlılık ve yaşlı bakımı konusunda Avrupa'nın iki önemli ülkesini ortak çalışmaya teşvik etti ve deneyimler paylaşıldı. Bu tabii ki önemli bir konu" diye konuştu.



Kaymakcı, "Hollanda'da onlarca farklı ülkeden gelen o ülkeye entegre olmuş toplumlar var. Türkiye'de de yabancı nüfusumuz var. Dolayısıyla bu anlamda iş birliği paylaşımı da çok önemli. Artık söylediğim gibi sınama olarak tanımlamak istiyorum. Hızlı yaşayıp genç ölmeyeceksek hepimiz yaşlılığı tadacağız. İnsanların son yıllarını yaşlanarak öleceksek en iyi şekilde tamamlaması hepimizin gönlünden geçen bir şey. Bu aslında yaşlı geleceğimize yaptığımız değerli bir yatırım" ifadelerini kullandı.