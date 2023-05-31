Bakımı 12 milyon sterlin

İskoçya'nın Shetland Adası'nda bulunan bir şato 30 bin sterline satışa çıkarıldı. "Brough Lodge" adındaki 200 yıllık şato, kuleleri, avlusu ve duvarlarla çevrili bahçeleri olan 40 dönümlük bir arazi içerisinde yer alıyor. Ancak yatırımcılar şatonun bir konaklama tesisine dönüştürülmesi için yenileme masraflarının 12 milyon sterlini bulabileceğini düşünüyor. Şato ile aynı isme sahip emlak şirketi, tarihi 1820 yılına kadar uzanan mevcut binanın korunmasının yanı sıra dünya çapında bir tesis yaratmak üzere 24 yatak odası ve bir restoran oluşturmak için girişimcilere çağrıda bulundu. Arthur Nicholson isimli bir tüccarın inşa ettirdiği yapı 1980'lerden beri boş duruyor. Adada ise sadece 61 kişi yaşıyor.Nicholson ailesinin son vârisi olan Olive Borland, şatonun satış fiyatını 30 bin sterlin olarak belirledi. Bu, İskoçya'da yaklaşık 200 bin sterlin olarak hesaplanan bir evin ortalama satış fiyatından çok daha düşük bir meblağ.