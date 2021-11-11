‘Bakü - Ankara arasındaki işbirliği dünyaya örnek oluyor’

AZERBAYCAN
'IN
Ankara Büyükelçisi Reşad
Mammadov, ülkesinin bağımsızlığının 30'uncu ve Karabağ Zaferi
'nin birinci yıl dönümü ile Türkiye
- Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi. Mammadov, ülkesinin bağımsızlığına Türk
halkının Azerbaycanlılar kadar sevindiğini belirterek, "Azerbaycan ve Türkiye birbirine her zaman karşılıklı destek sağlamış, iki halk birbirinin davasını kendi davası gibi görmüştür" ifadesini kullandı. Son 30 yılda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin klasik devletler arası işbirliği anlayışının üzerinde olduğunu ve dünyaya örnek olduğunu belirten Mammadov, "Bugün Azerbaycan- Türkiye ilişkileri her alanda ortak yürütülmektedir" dedi.
TARİHİ NİTELİKTE
"Azerbaycan ordusu
, Türk Silahlı Kuvvetleri
modeline geçiyor" diyen Mammadov, "Askeri alanda işbirliğimizin daha da artırılması ve Silahlı Kuvvetlerimizin uyumlu faaliyet gerçekleştirmeleri için karşımızda büyük görevler durmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Mammadov, "Sayın Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği her ziyaret tarihi nitelikte olmuştur" dedi.