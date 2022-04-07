Bakü ile Erivan arasında barış hattı kuruldu

Azerbaycan ile Ermenistan, muhtemel bir barış anlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştı. Açıklamayı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptı. Michel, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeyi "Harika ve çok verimli" diye tanımlayan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da üçlü toplantıda elde edilen mutabakat, "Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirildi.