Bakü’de sıcak buluşma

Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Yılmaz ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini, yeni işbirliği olanaklarını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Yılmaz, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: "Tek millet, iki devlet şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum." Yılmaz, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve beraberindeki heyetle Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'in kabrine çelenk de bıraktı. Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret eden Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.