Bakü’de tarihi zirve: Karabağ’a yatırım zamanı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından organize edilen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" bugün başladı. Cuma gününe kadar devam edecek zirvenin açılış törenine; Azerbaycan, Türkiye ve diğer üye ülkelerden bakanlar, iş insanları ve çok sayıda startup temsilcisi katıldı.

PANELLER DÜZENLENDİ

Büyük ilgi gören zirvede startup'ların çalışmalarını sergiledikleri ICYF Fuarı, kamu birimlerinden ve özel sektörden önemli isimlerin bulunduğu paneller ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Zirvenin ilk gününde; "Karabağ'da Yatırımlar: Öngörülebilir Beklentiler", "Covid 19 Sonrası Ekonomik İyileşme için Güçlü Start-up Ekosistemi", "İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Ekonomik ve Ticari Beklentiler: Zorluklar ve Fırsatlar" isimli paneller düzenlendi.

BİLAL ERDOĞAN: KARABAĞ DAYANIŞMASI OLUMLU SONUÇ DOĞRUDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Karabağ zaferi şunu göstermiştir, kardeş ülkelerin, dost ülkelerin birbirleriyle dayanışması her zaman olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Ümit ediyorum ki bu dayanışma İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun. Ekonomi alanında, kültürel alanında olsun ve başka alanlarda olsun ve tabii ki, Türk Konseyi bünyesindeki bütün ülkelerimiz, Türk dili konuşan ülkeler arasında da benzer dayanışmanın tezahürlerini görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ GELECEK, GENÇLERİMİZE YATIRIMLA MÜMKÜN"

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, şunları kaydetti: "ICYF olarak gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarını sağlamak için kültür, sanat, spor, teknoloji, ekonomi gibi pek çok alanda onları besleyecek aktivitelere imza atıyoruz. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin kalkınması noktasında genç girişimcilerimizin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor ve güçlü bir geleceğin, gençlere yatırımla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu noktada Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi pek çok farklı alandan değerli katılımcılarıyla bizler için çok kıymetli. Zirve sonunda genç girişimciler için önemli kazanımlar sağlayacağımıza ve küresel pazarda Müslüman gençlerin görünürlüğünün daha da artacağına inanıyorum."

"BİRLİK OLURSAK ENGEL TANIMAYIZ"

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov ise şunları söyledi: "Değerli hükümet yetkililerimiz, sektörlerinde lider isimler ve genç girişimcilerimiz arasındaki iletişimi bu zirve vesilesiyle bir adım öteye taşıyoruz. Hem ekonomik kalkınma hem de kültürel değerlerin aktarımı noktasında bu gibi etkinliklerin önemi büyük. Biz bir arada olduğumuz sürece, gençlerimizin önünde hiçbir engel duramaz. Bu noktada bizlere düşen, bu gibi organizasyonlarla Müslüman gençleri cesaretlendirmek ve girişimcilerimizi global arenada daha iyi tanıtmak. KOBIA olarak ulusal kalkınmanın en dinamik yapısı olan gençlerimizi her platformda desteklemeye devam edeceğiz."

TARİHİ MESAJLAR VERİLDİ

Zirvede; Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu birer konuşma yaptı.